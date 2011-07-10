Дизайн сайта + лого (возможно верстка)

Нужно сделать "легкий", светлый дизайн (не обязательные требования, главное что бы отлично смотрелось) и разработать лого для сайта молодой геодезической конторы (геодезические и землеустроительные работы, кадастр).

В предложениях, пожулайста, указывайте ЦЕНУ и портфолио, если оно не на сайте.