Дизайн сайта + лого (возможно верстка)

$170
Дизайн сайтовЗавершен25 заявок325 просмотров
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Нужно сделать "легкий", светлый дизайн (не обязательные требования, главное что бы отлично смотрелось) и разработать лого для сайта молодой геодезической конторы (геодезические и землеустроительные работы, кадастр).

В предложениях, пожулайста, указывайте ЦЕНУ и портфолио, если оно не на сайте.

Дизайн сайта
12 лет назад
bash_01
35 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
Выбранный исполнитель
PerfectoWeb
Давид 
33 годаСША
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
12 лет назад
$180
1 день
Если честно я в шоке... В приятном шоке от быстроты выполнения (меньше дня), качества исполнения, общения-все просто отлично! Очень доволен! Буду рекомендовать друзьям.
Спасибо Александру! Было очень приятно работать! В течении всего процесса был на связи! Вполне компетентный человек. Никаких проблем не возникло в процессе сотрудничество. Perfecto Web Советует! Однозначно будем сотрудничать и дальше!
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