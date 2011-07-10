Дизайн сайта + лого (возможно верстка)

Шабон на jooma 1.5 как на сайте мтс.ру + вертумарт детально : 1.верхнее меню как на http://www.mts.ru/ 2.левое меню как на http://www.shop.mts.ru/corp/tariff/ 3.нижнее как на http://www.shop.mts.ru/ 4.шапка как http://www.shop.mts.ru/ по верту 1.каталог в 2 вариантах 2.страница лота в 2 вар по шаблону делаем верстаем ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать "легкий", светлый дизайн (не обязательные требования, главное что бы отлично смотрелось) и разработать лого для сайта молодой геодезической конторы (геодезические и землеустроительные работы, кадастр).
В предложениях, пожулайста, указывайте ЦЕНУ и портфолио, если оно не на сайте.
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