Шаблон jooma 1.5 как на сайте мтс.ру + вертумарт

$150
Дизайн сайтовЗакрыт1 заявка199 просмотров
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Шабон на jooma 1.5 как на сайте мтс.ру + вертумарт

детально :

1.верхнее меню как на http://www.mts.ru/

2.левое меню как на http://www.shop.mts.ru/corp/tariff/

3.нижнее как на http://www.shop.mts.ru/

4.шапка как http://www.shop.mts.ru/

по верту

1.каталог в 2 вариантах

2.страница лота в 2 вар

по шаблону делаем верстаем присылаем в rar я ставлю

по верту присылаем папку шаблона я ставлю или по файлам

верстка или дизайн по отдельности не интересует только готовые решения

все обсуждения задачи только по телефону поэтому оставляйте тел

12 лет назад
postman984
37 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
ShpionRUS
Платон 
38 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
12 лет назад
$135
4 дня
Да,да все как всегда пришлось самому делать- работа не выполнена на связь не выходит ,
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