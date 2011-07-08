Разработка/оптимизация дизайна (с DLE на uCoz )

$35
Дизайн сайтовЗакрыт2 заявки134 просмотра
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Нужна на выходные выполненная работа по созданию или оптимизации под uCoz шаблона с DLE.

Собственно, бюджет 1000 русских рублей. Нужна либо разработка/копипаст/рип (что угодно) уже имеющегося шаблона ( http://4ucoz.com/dle_to_ucoz/1673-shablon-tree.html ).

+ установка его на сайт uCoz.

12 лет назад
40in
NaN летРоссия
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад