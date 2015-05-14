Для будущего сайта создать логотип компании

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка122 просмотра

Необходимо разработать логотип юридической компании, который будет использоваться при разработке сайта. Нужно подобрать удачный шрифтом для названия компании, выделить заглавные буквы. Все это в заранее оговоренной цветовой гамме: темно синий+оранжевый.

10 лет назад
exesh
Егор 
38 лет
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

alexeybychkov
40 лет
12 лет в сервисе
Был
6 часов назад
10 лет назад
$100
2 дня
Алексей очень качественно и в срок сделал дизайн! А также терпеливо отвечал на все вопросы и мейлы. Дизайн сайта теперь только у него буду заказывать. Спасибо большое, с тобой очень приятно работать!
Отличный человек и заказчик!

Заявки фрилансеров

alexeybychkov
40 лет
12 лет в сервисе
Был
6 часов назад
10 лет назад