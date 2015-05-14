Требуется редизайн который улучшит юзабилити и подачу информации сайта hotelkorona.com.ua и ее адаптивной версии. ТОЛЬКО ДЛЯ РАЗРАБОТЧИКОВ ИЗ УКРАИНЫ.
Для будущего сайта создать логотип компании
Необходимо разработать логотип юридической компании, который будет использоваться при разработке сайта. Нужно подобрать удачный шрифтом для названия компании, выделить заглавные буквы. Все это в заранее оговоренной цветовой гамме: темно синий+оранжевый.
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