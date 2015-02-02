Инвестиционный проект

Необходимо доработать дизайн сайта,так чтоб привлечь посетителей.Адрес сайта www.gamesandfilms.ru
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
О компании:
Управляющая компания занимается привлечением денежных средств частных инвесторов для вложения в высокотехнологичные и высокоприбыльные проекты.
Сайт будет многоязычным. Учесть возможность перевода всех элементов (можно кроме названия) на другие языки (на старте планируется португальский, английский, русский, далее будут подключаться немецкий, французский, испанский, итальянский и, возможно, восточные языки)
Первый проект - строительство завода в Болгарии по переработке биологического сырья для производства биофлавоноидов.
Структура сайта
Контакты - страничка с контактами
Инвесторам - страничка, где описывается механика инвестиций
Наши проекты - перечень текущих проектов для инвестиций
Партнерам - краткое представление маркетинг-плана
Личный офис - ссылка на личный кабинет
отдельно иконкой - ссылка на Расписание вебинаров
Основной девиз сайта: "Создай свой пассивный доход, инвестируя в высокотехнологичные проекты"
Ориентировочная структура главной страницы:
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Шапка
Логотип
Девиз
Ссылки на Авторизация/Регистрация
Если человек уже авторизован - его ФИО
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Большой рекламный блок
здесь баннер, в котором даются анонсы текущий акций или анонс текущего активного инветиционного проекта
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Блок с краткой информацией о компании
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Новости
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Статистический блок - графиками или диаграммами показать динамику падения стандартных рынков и скорость роста новых рынков
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большая кнопка Присоединиться
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