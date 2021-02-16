Коррекция и оптимизация сайта

Дизайн сайтовЗакрыт5 заявок463 просмотра
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Выполнить работы по сайту like2.by на Wordpress

- Доделать главную страницу сайта (главный банер, работающие ссылки, банер на блог и галлерея товаров

- Разбитие на категории (без дублирования похожих товаров) (Главных до 20 шт, второго уровня до 150 шт)

- Коректировка карточки товара (убрать ненужные элементы, добавить карусель для фото больше 4 фото смещается)

- Убрать неиспользуемые товары с определенной меткой

- Оптимизация сайта и другие работы оговариваются дополнительно

3 года назад
Langler
Данил 
36 летБеларусь
3 года в сервисе
Был
2 года назад