Коррекция и оптимизация сайта

Требуется переделать блок с услугами: [url=https://dottay.ru/#kursi]https://dottay.ru/#kursi[/url] Нужно выполнить 2 задачи: 1. Добавить новые услуги и сделать их более компактными (в общей сложности будет 8 одиночных услуг и 5 комплексных). Одиночные услуги разместить по 4 карточки в ряд, а ...
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Выполнить работы по сайту like2.by на Wordpress
- Доделать главную страницу сайта (главный банер, работающие ссылки, банер на блог и галлерея товаров
- Разбитие на категории (без дублирования похожих товаров) (Главных до 20 шт, второго уровня до 150 шт)
- Коректировка карточки товара (убрать ненужные элементы, добавить карусель для фото больше 4 фото смещается)
- Убрать неиспользуемые товары с определенной меткой
- Оптимизация сайта и другие работы оговариваются дополнительно
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