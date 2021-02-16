Коррекция и оптимизация сайта

Требуется переделать блок с услугами: [url=https://dottay.ru/#kursi]https://dottay.ru/#kursi[/url] Нужно выполнить 2 задачи: 1. Добавить новые услуги и сделать их более компактными (в общей сложности будет 8 одиночных услуг и 5 комплексных). Одиночные услуги разместить по 4 карточки в ряд, а ...