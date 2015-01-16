Красивый дизайн исторического сайта

Необходимо разработать дизайн и сверстать в html главную страничку сайта.

Сайт предполагается об украинской истории Севастополя (некоммерческий проект).

Предположительное название сайта: "Севастополь украинский".

От походов киевской Руси, взятия Херсонеса (Севастополя) князем Владимиром,

Действия козаков в Крыму и факт о том, что первыми в Севастопольской бухте были козаки Сидора Белого.

Героическая оборона Севастополя украинцами во все обороны Севастополя.

Топономика Севастополя, связанная с героями-украинцами.

Флот Центральной Рады.

И до сегодняшних ВМС Украины.

Часть предполагаемого контента можно посчитать здесь: http://gostyam.sebastopol.ua/forum/topic.php?forum=1&topic=100

Хотелось бы очень красивый дизайн с большой шапкой. Предположительно в шапке на посетителя выплывает козацкая чайка.

В футере и фоне возможно использование козацкой тематики, княжеских времен, военно-морской (украинской) символики.

Странички вижу в виде старинных свитков с сургучовыми печатями.