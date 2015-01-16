Дизайн + верстка
Красивый дизайн исторического сайта
Необходимо разработать дизайн и сверстать в html главную страничку сайта.
Сайт предполагается об украинской истории Севастополя (некоммерческий проект).
Предположительное название сайта: "Севастополь украинский".
От походов киевской Руси, взятия Херсонеса (Севастополя) князем Владимиром,
Действия козаков в Крыму и факт о том, что первыми в Севастопольской бухте были козаки Сидора Белого.
Героическая оборона Севастополя украинцами во все обороны Севастополя.
Топономика Севастополя, связанная с героями-украинцами.
Флот Центральной Рады.
И до сегодняшних ВМС Украины.
Часть предполагаемого контента можно посчитать здесь: http://gostyam.sebastopol.ua/forum/topic.php?forum=1&topic=100
Хотелось бы очень красивый дизайн с большой шапкой. Предположительно в шапке на посетителя выплывает козацкая чайка.
В футере и фоне возможно использование козацкой тематики, княжеских времен, военно-морской (украинской) символики.
Странички вижу в виде старинных свитков с сургучовыми печатями.
Выбранный исполнитель
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