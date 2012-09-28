Требуется дизайнер с опытом создания эффективных пользовтельских интерфейсов. Необходимо переработать интерфейс крупного информационного онлайн портала. Подробности через ЛС. Только для пользователей с портофолио. Предпочтение будет отдаваться людям с опытом разработки ...
Дизайн продающего сайта (сервис)
Необходимо для работающего сайта-сервиса сделать новый продающий дизайн.
Дизайн нужен двух страниц - главной и внутренней.
Адрес сайта не публикую, он представляет собой сервис, что-то типа setup . ru
Просьба обязательно давать ссылку на портфолио и предполагаемую стоимость дизайна.
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