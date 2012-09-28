Дизайн продающего сайта (сервис)

Хочу чтобы сделали psd из этого дизайна: http://templates.entheosweb.com/template_number/31400/31447.swf конкретно должно быть 4-5 слоя с шариками, которые летают (разных полутонов): Этот парень с девушкой с ленточкой красной, как появляется на ...