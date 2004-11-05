Требуется разработка уникального веб-дизайна для php-nuke в красно-черно-серых-металлических тонах. Логотипы могут быть предоставлены. Ожидается интеграция с phpbb. Важно, чтобы дизайн был качественным и не имел аналогов. Наличие портфолио приветствуется. Запрещено использование готовых тем.