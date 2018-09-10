Нужен дизайнер для создания макетов в Instagram

Доброго времени дня,

Нужно два минималистичных и почти идентичных макетов/шаблонов которые будут использоваться для добавления +5 тех продуктов ежедневно в Instagram, в макетах должна быть предусмотрена кастомизация - цвет должен легко меняться сохраняя приятный вид.

Планируется 3 различных подачи материала в зависимости от наличия иллюстраций продукта, в двух из которых идентичное строение макета, первый макет:

1. Цена

2. Краткое описание товара

3. Картинка товара

4. Средняя цена на рынке

5. Условия доставки

6. Рейтинг товара

7. Наличие цветов

8. Название товара

Второй макет с добавлением:

9. Три места для картинок или иконок с текстовым описанием снизу.

Важно:

- Наброски макетов прикреплены к проекту в word файле.

- Все шрифты, расположение элементов, размер элементов и цвет с оформлением на вашу ответственность.

Интересует ТОЛЬКО фиксированная цена и цена за каждую итерацию отдельно.