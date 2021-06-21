Нужно нарисовать в стиле сайта кнопки переключения ТК

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Завершен1 заявка158 просмотров

1. https://dev.e-comexpert.ru/1624262415791.jpg - вот тут было две кнопки, сейчас добавляется 3-я:

ПЭК

СДЭК

Pochta.ru

2. Убрать переключатель между (ПЭК СДЭК) - https://dev.e-comexpert.ru/1624186230639.png и предложить решение для переключения между ТК.

4 года назад
p_alionka
Алёна 
45 лет
16 лет в сервисе
Была
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

pavelgondarenko
Павел 
20 лет
4 года в сервисе
Был
год назад
4 года назад
$10
1 день
Escrow
Все быстро, четко и по делу. Настоятельно рекомендую исполнителя и сами придем еще не раз :)
Спасибо за сотрудничество. Понятное ТЗ, и быстрая обратная связь

Заявки фрилансеров

pavelgondarenko
Павел 
20 лет
4 года в сервисе
Был
год назад
4 года назад