Нужно нарисовать в стиле сайта кнопки переключения ТК

1. https://dev.e-comexpert.ru/1624262415791.jpg - вот тут было две кнопки, сейчас добавляется 3-я:

ПЭК

СДЭК

Pochta.ru

2. Убрать переключатель между (ПЭК СДЭК) - https://dev.e-comexpert.ru/1624186230639.png и предложить решение для переключения между ТК.