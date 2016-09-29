Оформление группы ВК

Нам нужно меню (как на ссылке, которую я отправила ранее) и аватарка. Я вам отправляю фотографии, которые можете использовать. И фото нашей вывески, чтобы вы знали как выглядит. Надеюсь на вашу креативность. И хотелось бы увидеть 2-3 варианта, чтобы был выбор.