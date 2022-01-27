Оформление вечных сторисов в Инстаграм

$100
Дизайн сайтовЗавершен1 заявка283 просмотра
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Необходимо откорректировать/заменить вечные сторисы для аккаунта медицинского учреждения.

Набор сторисов, фото, текст для размещения есть, необходимо оформить их в

корпоративном стиле компании (цвет, шрифт, нанесение лого при

необходимости), для некоторых - заменить обложки. Сейчас сторисы

оформлены в произвольном стиле.

Прошу предоставить портфолио - примеры аналогичных работ, указать цену и сроки.

2 года назад
feks
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
Ptiich
27 летЧерногория
3 года в сервисе
Была
4 месяца назад
2 года назад
$100
2 дня
Качественно выполненная работа на высоком профессиональном уровне и в сжатые сроки. Дизайнер отлично справился с поставленной задачей, все предложения по дизайну были одобрены с первого раза. Благодарю за сотрудничеству, буду обращаться еще.
Четко поставленные задачи, всегда на связи. С оплатой никаких проблем :) Было очень приятно работать! С удовольствием посотрудничаю еще. Рекомендую! :)
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