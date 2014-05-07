Приватно для slf1986

Сайт, на котором нужно переделать дизайн, - http://kust-blog.info/ - это мой личный блог. Сейчас на нем установлена стандартная тема WordPress, она меня не устраивает. Нужно нарисовать дизайн в соответствии с картинкой-прототипом, которая прилагается к проекту. Что ...