Приватно для slf1986

Есть старенький сайтик, посвященный фрезерным работам. http://www.sotema-stm.ru/ Необходимо обновить дизайн. Оформить шапку сайта. Цветовую гамму рекомендуется сохранить. Добавить на сайт модуль для отправки заявки. Прикрутить счетчики Я-метрику Li.ru. Расширить рубрикатор. Список предоставим. Добавить карту проезда в раздел контакты. Дополнительные ...
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Старый лого в вектор, дизайн сайта визитки с каталогом продукции согласно ТЗ
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