Приватно для slf1986

$250
Дизайн сайтовЗавершен1 заявка106 просмотров
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Старый лого в вектор, дизайн сайта визитки с каталогом продукции согласно ТЗ

10 лет назад
Magic78
Максим 
43 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
slf1986
Елена 
37 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
2 года назад
10 лет назад
$250
1 день
Все на высшем уровне и главное в срок. Особенно порадовало, что всегда на связи.
Спасибо, Максим за интересный проект. Довольна сотрудничеством. Мои искренние рекомендации!
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