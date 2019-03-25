Разработать дизайна для сайта

Нужно нарисовать и наверстать простой лендинг с формой. Тематика сайта вебинар по финансовой грамотности. ТЗ и мокап вышлю исполнителю.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется разработать дизайн всего 12 страниц.
- Дизайн главной страницы
- Дизайн главной страницы мобильная версия
- Дизайн страницы корзина
- Дизайн второстепенной страницы (спецпредложения, оплата и доставка)
- Дизайн страницы Сервис
- Дизайн страницы контакты
- Дизайн страницы фотогалерея
- Дизайн страницы каталог
- Дизайн страницы список товаров
- Дизайн страницы подробное описание товара
- Дизайн страницы результаты поиска
- Дизайн страницы 404
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