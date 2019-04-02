Сделать редизайн сайта + Логотип

Нужно нарисовать и наверстать простой лендинг с формой. Тематика сайта вебинар по финансовой грамотности. ТЗ и мокап вышлю исполнителю.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задача
Сделать полный редизайн сайта + разработать логотип. Минимализм, лаконизм.
Список страниц
- Главная – https://www.therapyunderhypnosis.com/
- Обо мне – https://www.therapyunderhypnosis.com/about-therapy-under-hypnosis
- Текстовая – https://www.therapyunderhypnosis.com/therapy-under-hypnosis
- Отзывы – https://www.therapyunderhypnosis.com/testimonials
- Контакты – https://www.therapyunderhypnosis.com/contact-booking
- Необходимо оставить все текущие блоки, которые есть на сайте, но как-то грамотно их
- расположить, чтобы структура отвечала современным реалиям
- Макеты должны быть 100% растянуты на весь экран, без прокрутки на главной
- Цитаты которые присутствуют на сайте и другая информация полностью остаются
- Зеленые тона (травянисто зеленый, темно-травянисто зеленый, изумрудный)
- Голубые и синие тона (те, которые сейчас присутствуют на сайте)
- Желтые тона (или золотые)
- Белый (светлый)
- Фото Грегори Колберга сослоном и ребенком, может стать основной (определяющей) темой сайта. Также, можно привлечь и другие графические или фото образы слона.
- Образы птиц
- Двери собора Saint-Trophime in Arles
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