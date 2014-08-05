Придумать логотип, создать эскиз дизайна и после утверждения сверстать его. Цель сайта - помочь найти туристу отель, место проведения досуга, ресторан или другие развлечения. Представляет собой каталог вышеперечисленных мест. Поэтому, ...
Редизайн популярного лендинга
Требуется редизайн сайта power-braselet.ru (полный или частичный). Тексты и информативную помощь обеспечим.
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