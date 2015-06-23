Объявляем конкурс на дизайн сайта интернет-магазина компании - дилера "Стелс". В обозримом будущем будут продаваться велосипеды только этой марки. Пожелания: позитивный дизайн, светлые цвета. Природа лучше, чем город. http://www.velostrana.ru - дизайн ...
Редизайн представительского сайта
Редизайн сайта. Подробное ТЗ и протип прилагается.
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