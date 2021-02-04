Редизайн страницы в общем стиле сайта

Дизайн сайтовЗавершен1 заявка151 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте.

Необходимо освежить дизайн страницы - https://shop.itsc.kz/ivr

По функционалу и контенту всё остается, остальное на ваше усмотрение, но придерживаясь общего стиля сайта.

3 года назад
skull3dcom
Вячеслав 
39 летКазахстан
15 лет в сервисе
Был
13 дней назад
Выбранный исполнитель
andreyetimofeev
Андрей 
24 годаРоссия
3 года в сервисе
Был
21 день назад
3 года назад
$29
6 дней
Оперативно и качественно, продолжаем сотрудничать.
Продолжаю наращивать качество:) Хорошая коммуникация без приключений и быстрая оплата!
  • Похожие заказы

  • Дизайн лендинга

    $110

    Привет! Нужно нарисовать дизайн лендинга по тематика bluetooth караоке микрофонов двух брендов. Всего примерно 10-15 товаров у этих производителей. Нужен яркий, продающий дизайн. Примерный список блоков: [list][*]Шапка[*]УТП[*]Блок-карусель товаров[*]Форма заказа[*]Блок с описанием компании и сертификатом сотрудничества[*]Блок с описанием доставки[*]Форма ...

    Дизайн лендинга
    Дизайн сайтов84 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Дизайн сайта статейника на тематику еды

    Нужно сделать редизайн текущего статейника, сделать более юзабильный интерьер и продуманность навигации. Главная - Категория - Рецепт  - три страницы  Ваша цена, портфолио и работали ли вы раньше со статейниками

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Дизайн блога

    Тематика блога - Разработка на React Стилистика и структура - [url=https://www.behance.net/gallery/110111197/UI-UX-Smm-Blog-Design?tracking_source=search_projects_recommended%7Cblog%20website]https://www.behance.net/gallery/110111197/UI-UX-Smm-Blog-Design?tracking_source=search_projects_recommended|blog website[/url] Нужна главная (как в примере) и страница статьи. Пример ориентировочный, нкжно сделать похожий дизайн, но уникальный)

    Дизайн сайтов28 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Разработка сайта и дизайна на Tilda [Landing Page]

    Нужен человек для разработки сайта на Tilde.  [list][*]Умение работать с Zero блоком[*]Уметь собирать информацию для упаковки информации[*]Умение найти уникальные преимущества, которые выгодно отстроят нас от конкурентов[*]Сайт должен быть структурированным и продуманным[/list] Ниже примеры сайтов которые нравятся и ...

    Tilda
    Дизайн сайтов32 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Подготовить макеты для существующих разделов сайта

    $100

    Отрисовать макеты для сайта https://www.autodoc.ge/.  Количество - 16 шт. Задача макетов - визуализировать существующие разделы сайта (т.е. дизайн с 0 придумывать НЕ надо, он УЖЕ есть), включив туда новый блок. Подробное описание требований отражено в ТЗ.

    Дизайн сайтов15 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Дизайн лендинга 14 блоков на Tilda

    Текст и структура лендинга готовы, нужен дизайн. В основе хотим чёрный с эффектом градиент + минимальное дополнительное оформление болоков для подчёркивания темы и смысла. Темы, которые хотим использовать:АпокалипсисКосмос Супергерои Внизу прикрепил блоки з макета. Жду сразу примерною стоимость.

    Дизайн лендингаTilda
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Редизайн сайта

    Нужно разработать дизайн сайта. Вы подходите если: 1. Знаете цветовую теорию и можете применить ее на деле. 2.  Знаете основы маркетинга , проанализируете всех конкурентов и сделаете дизайн более выгодным ,чем у конкурентов. 3. Знаете какую правильно типографику применять. 4. ...

    Дизайн сайтаРедизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    3 года назад