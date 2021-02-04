Редизайн страницы в общем стиле сайта

Нужен человек для разработки сайта на Tilde. [list][*]Умение работать с Zero блоком[*]Уметь собирать информацию для упаковки информации[*]Умение найти уникальные преимущества, которые выгодно отстроят нас от конкурентов[*]Сайт должен быть структурированным и продуманным[/list] Ниже примеры сайтов которые нравятся и ...