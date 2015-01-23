Сайт наращивание ресниц и ногтей

ТЗ в приложении. Цена указана только за 1 (главную) страницу. Если выиграете конкурс, вам надо будет сделать еще и внутренние - за такую же сумму. Можно предложить работы "не купленных сайтов" клиентов. Актуально до понедельника-вторника.