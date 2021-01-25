Сайт-портфолио для фотографа

$100
Дизайн сайтовЗавершен1 заявка112 просмотров
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Необходим сайт, на котором клиент сможет ознакомиться с моими работами и услугами, связаться напрямую или заказать звонок. Думаю, будет 2 страницы - главная и страница портфолио . Также нужно, чтобы сайт одинаково хорошо смотрелся с компьютера и телефона

3 года назад
alexandrZaharov
Александр 
29 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
SapegaAN
30 летБеларусь
4 года в сервисе
Была
2 года назад
8 отзывов
3 года назад
$100
14 дней
Анастасия, добрый день! Хочу выразить вам слова благодарности по нашему совместному проекту (разроботке сайта) ооо боги! как же оперативно вы работаете))). Всего каких-то 14 дней и у меня свой собственный сайт. Спасибо вам за то что помогли довести до ума все мои идеи и воплотить их в идеальном результате. Очень рад нашему знакомству и теперь точно знаю к кому обращаться в будущем, с новыми идеями и проектами. Показал нашу совместную работу своим друзьям и они захотели что-то подобное, дал им ваши контакты. Ещё раз спасибо за ваш труд, неиссякаемую энергию и профессионализм. Желаю вам дальнейшего процветания, благополучия, отличных клиентов и больших побед. Вы большая молодец!!!
Отличный заказчик, оперативно отвечал на все возникающие вопросы, рекомендую к сотрудничеству!)
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