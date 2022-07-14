Сделать дизайн

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка68 просмотров

Необходимо сделать дизайн в минималистичном стиле, придерживаясь стилистики главной страницы. 

3 года назад
guest_16570238358244
3 года в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

SlavikMysnik
23 года
5 лет в сервисе
Был
год назад
3 года назад
$180
5 дней
Сделали все по ТЗ. Качественно и в срок.
Всё круто, очень приятно работать и проект очень интересный

Заявки фрилансеров

SlavikMysnik
23 года
5 лет в сервисе
Был
год назад
3 года назад

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