Создание дизайна для сайта

Требуется нарисовать макет однастроничника, (идеально если еще и сверстаете, мало ли в команде верстальщик есть (т.е. под ключ)) Примеры: http://www.ur-msk.ru/ http://geodezisty.ru/ (ну только без заднего фона) ТЗ (содержание) во вложении Укажите ваше портфолио, время выполнения и цену за которую готовы ...