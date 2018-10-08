Создать дизайн сайта

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Завершен25 заявок311 просмотров

Создать дизайн сайта для агентства контекстной рекламы.

7 лет назад
knockie
33 года
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

AlexsimA
54 года
19 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
7 лет назад
$350
14 дней
Escrow
В сроки уложились, замечания учитывались, сотрудничеством доволен.
Четкая постановка задачи. Без требований сверх ТЗ. Своевременная оплата и приятное общение. О чем еще мечтать?!

Заявки фрилансеров

AlexsimA
54 года
19 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
7 лет назад

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