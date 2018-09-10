Дизайн сайт по автотематике

На сайте в основном будет информация об услугах, но еще и каталог будет. Без функции инет магазина. Все должно быть просто и стильно. Название и пр сейчас в процессе (так как пытаемся дать своему направлению какое то небольшое брендирование), в связи с чем работы по сайту начнем без этого, а это все добавим в процессе.

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2-3 варианта дизайна (никаких изысков все просто и стильно) хотелось бы увидеть завтра вечером, или край утром в чт. Оплата по факту, перед передачей исходников. Страниц будет до 8. Главная, статья, карточка товара, каталог - раздел, подраздел, контакты, форма заказа-заявки и может что то еще. Ве будет не сложное, упор на главную.