Дизайн сайт по автотематике

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт17 заявок259 просмотров

На сайте в основном будет информация об услугах, но еще и каталог будет. Без функции инет магазина. Все должно быть просто и стильно. Название и пр сейчас в процессе (так как пытаемся дать своему направлению какое то небольшое брендирование), в связи с чем работы по сайту начнем без этого, а это все добавим в процессе. 

2-3 варианта дизайна (никаких изысков все просто и стильно) хотелось бы увидеть завтра вечером, или край утром в чт. Оплата по факту, перед передачей исходников. Страниц будет до 8. Главная, статья, карточка товара, каталог - раздел, подраздел, контакты, форма заказа-заявки и может что то еще. Ве будет не сложное, упор на главную. 

7 лет назад
morenab
Елена 
36 лет
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад
27 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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