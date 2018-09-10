Добрый день! Ищу исполнителей по обновлению дизайна сайта с переносом на CMS Битрикс с некоторыми правками ввиду текущих задач. Основные цели: 1. Упростить дизайн 2. Добавить функционал (личный ...
Дизайн интернет магазина
Привествую!
Необходимо нарисовать дизайн.
Нужно сделать следующие страницы:
- Главная
- Каталог товаров
- Страница товара
- Контакты
- Страница оплаты
Заявки фрилансеров
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