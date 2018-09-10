Дизайн интернет магазина

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт48 заявок295 просмотров

Привествую!

Необходимо нарисовать дизайн.

Нужно сделать следующие страницы:

  • Главная
  • Каталог товаров
  • Страница товара
  • Контакты
  • Страница оплаты
Прошу написать цены и ссылку на портфолио.
7 лет назад
regedit077
Виктор 
36 лет
7 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров