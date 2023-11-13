Відмалювати карту в векторі

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Потрібно гарно відмалювати вектором карту, наприклад:

у вкладенні example.png

Локацію "перевернута хата" треба так і позначити - якийсь будиночок перевернутий,

динозаврів також - це я надішлю іконки

зазначити напрямок з вказівником "7,5 кілометрів Буковель" в одну сторону і "33 кілометрів м.Яремче" - також завантажу іконки, щоб менше відмальовувати.

Очікую вартість та час на реалізацію

месяц назад
guest_1698240011078
Украина
2 месяца в сервисе
Был
месяц назад
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Выбранный исполнитель
Eligrin
Богдан 
26 летУкраина
4 года в сервисе
Был
4 часа назад
месяц назад
$10
1 день
UAH
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