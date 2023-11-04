Дизайн сайту лазерної епіляції

Дизайн сайтовЗакрыт20 заявок111 просмотров
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Є розроблений сайт на шаблоні в якому не було інтернет-магазину.

https://demo.templatemonster.com/demo/62366.html

Після технічних робіт по створенню сайту дизайн зовсім став виглядати неяскраво.
Потрібно доробити дизайн, виробити стандарти дизайну, навести лоск, можливо знайти фото які можуть підійти для оформлення.

Mobile first

Дизайн потрібен в figma (Посилання створенного сайту вишлю за запитом).

СТОРІНКИ ЯКІ ПОТРІБНО ВІДМАЛЮТИ: Головна, Блог/Новини, Каталог Статей, Стаття

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Оплата тільки через блокіровку коштів на сервісі або оплата після виконання.

месяц назад
burlakov
Вадим 
38 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
14 дней назад