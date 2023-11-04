Дизайн сайту лазерної епіляції

Нужен дизайн десктопной + мобильной версии. Описание проекта + текстовую составляющую для страниц сайта приложил, изучите пожалуйста. Нужна смета постранично десктоп + мобайл. Структура: 1. Главная страница 2. Модуль ERP (лендинг страница) ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Є розроблений сайт на шаблоні в якому не було інтернет-магазину.
https://demo.templatemonster.com/demo/62366.html
Після технічних робіт по створенню сайту дизайн зовсім став виглядати неяскраво.
Потрібно доробити дизайн, виробити стандарти дизайну, навести лоск, можливо знайти фото які можуть підійти для оформлення.
Mobile first
Дизайн потрібен в figma (Посилання створенного сайту вишлю за запитом).
СТОРІНКИ ЯКІ ПОТРІБНО ВІДМАЛЮТИ: Головна, Блог/Новини, Каталог Статей, Стаття
Сторінка зі всіма Акціїями, Акція, О нас, Салони, Каталог Послуг, Послуга
Оплата тільки через блокіровку коштів на сервісі або оплата після виконання.
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