Брендбук. дизайн презентации, визиток и т. д.

Добрый день!

Нужно сделать брендбук. Начать нужно с презентации компании. Общий фирменный стиль для презентаций.

Пример интересной презентации во вложении.

В начале хочется видеть набросок (2 - 3 стиля) - что бы понять суть что выйдет в конечном итоге. Далее дорисовываемым то что выберем.

Сроки до конца этой недели включая выходные.

Хотим увидеть ваши цены и портфолио по презентациям.

По завершению данной работы, далее понадобятся визитки и т.д.