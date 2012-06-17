Брендбук. дизайн презентации, визиток и т. д.

  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Закрыт7 заявок222 просмотра

Добрый день!

Нужно сделать брендбук. Начать нужно с презентации компании. Общий фирменный стиль для презентаций.

Пример интересной презентации во вложении.

В начале хочется видеть набросок (2 - 3 стиля) - что бы понять суть что выйдет в конечном итоге. Далее дорисовываемым то что выберем.

Сроки до конца этой недели включая выходные.

Хотим увидеть ваши цены и портфолио по презентациям.

По завершению данной работы, далее понадобятся визитки и т.д.

13 лет назад
-outseo-
Елена 
42 года
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад
6 отзывов(-1)

Выбранный исполнитель

solnechnaya_lena
Елена 
37 лет
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
13 лет назад
$200
5 дней
Хороший заказчик! Приятно было вести беседу! Спасибо за проект! Рекомендую.

Заявки фрилансеров

solnechnaya_lena
Елена 
37 лет
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
13 лет назад