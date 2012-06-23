Дизайн ФС по готовому лого

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Закрыт34 заявки266 просмотров

Необходим дизайн ФС для высокотехнологичной организации.

1. Визитка,

2. Бланк

3. Ручка

4. В последствии планируется фирменная коробка, черного цвета

Сайты организации: www.modultech.ru, www.module-ltd.ru

13 лет назад
Blancheflore
Мария 
38 лет
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров