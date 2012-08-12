Приватно для azarnov

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Завершен4 заявки154 просмотра

Создание фирменного стиля компании с учетом стилистики уже разработанного логотипа.

13 лет назад
informtrans
Алексей 
45 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

azarnov
54 года
16 лет в сервисе
Был
4 часа назад
13 лет назад
$90
6 дней
Работа над фирменным стилем проделана также профессионально как и с логотипом! Спасибо Виктор!
Благодарю за очередной интересный проект! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Успехов Вам, Алексей!

Заявки фрилансеров

azarnov
54 года
16 лет в сервисе
Был
4 часа назад
13 лет назад
ТОП-5
Фирменный стиль

  • Похожие заказы

  • Требуется разработать фирм. стиль

    $500

    Ищу долгосрочное сотрудничество с дизайнерами в области разработки фирменного стиля компании и создания сайта, соответствующего фирменному стилю, также просто по созданию дизайна сайтов. Интересует примерная стоимость работ - ...

    Фирменный стиль38 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Брендбук. дизайн презентации, визиток и т. д.

    Добрый день! Нужно сделать брендбук. Начать нужно с презентации компании. Общий фирменный стиль для презентаций. Пример интересной презентации во вложении. В начале хочется видеть набросок (2 - 3 стиля) - что бы ...

    Фирменный стиль1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Стиль для ДОУ

    Уважаемые участники. Детскому садику требуется свой фирменный стиль для продвижения доп.услуг. Кто может помочь деткам не очень дорого?? Название садика Тютюня. Нужен один единый стиль, так ...

    Фирменный стиль1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Разработка фирменного стиля компании

    Здравствуйте. Мы - новая компания, которая создается с нуля. Требуется разработать фирменный стиль. Название, описание, род деятельности расскажу заинтересовавшимся. Требуется разработать "полный" комплект: - ...

    Фирменный стиль1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нейминг и логотип портала

    $500

    портал по салонам красоты, фитнес центрам, стоматологиям и т.д. Основная мысль в том, что на нем будут ВСЕ предприятия россии. в каждом регионе будет свой домен (или поддомен). Нужен нейминг ...

    Фирменный стиль19 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Фирменный стиль компании

    $250

    Необходим фирменный стиль(в первую очередь макет фирменного бланка, визитки) для образовательного учреждения. Фирменные цвета - темно синий и серый, синий отображен на логотипе, серый(серебряный) необходимо подобрать. Материалы отправлю по почте.

    Фирменный стиль1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад