Разработать фирменный стиль турфирмы

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Закрыт33 заявки232 просмотра

Нужно разработать фирменный стиль, для туристической компании. Логотип уже есть, можно отталкиваться от него?

13 лет назад
grozbl
39 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

dasha_design
Дарья 
38 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад
$60
2 дня

Заявки фрилансеров

dasha_design
Дарья 
38 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад