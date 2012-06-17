Требуется разработать фирм. стиль

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Закрыт38 заявок379 просмотров

Ищу долгосрочное сотрудничество с дизайнерами в области разработки фирменного стиля компании и создания сайта, соответствующего фирменному стилю, также просто по созданию дизайна сайтов.

Интересует примерная стоимость работ -

Дизайн сайта: 4000-12 000 рублей.

Фирменный стиль: 7000-15000 рублей.

В зависимости от качества работ.

Пример Ваших работ и свои расценки скидывайте в проекте.

13 лет назад
delta-freelancer
Антон 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров