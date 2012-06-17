Нужно разработать фирменный стиль, для туристической компании. Логотип уже есть, можно отталкиваться от него?
Требуется разработать фирм. стиль
Ищу долгосрочное сотрудничество с дизайнерами в области разработки фирменного стиля компании и создания сайта, соответствующего фирменному стилю, также просто по созданию дизайна сайтов.
Интересует примерная стоимость работ -
Дизайн сайта: 4000-12 000 рублей.
Фирменный стиль: 7000-15000 рублей.
В зависимости от качества работ.
Пример Ваших работ и свои расценки скидывайте в проекте.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $100Фирменный стиль1 исполнительЗакрыт13 лет назад
Добрый день! Нужно сделать брендбук. Начать нужно с презентации компании. Общий фирменный стиль для презентаций. Пример интересной презентации во вложении. В начале хочется видеть набросок (2 - 3 стиля) - что бы ...Закрыт13 лет назад
Уважаемые участники. Детскому садику требуется свой фирменный стиль для продвижения доп.услуг. Кто может помочь деткам не очень дорого?? Название садика Тютюня. Нужен один единый стиль, так ...Завершен13 лет назад
- $70
Необходим дизайн дисконтной карты + возможно освежить логотип. Сайт: http://www.mc-mobile.ruФирменный стиль28 заявокЗакрыт13 лет назад
- $155
Разработка фирменного стиля для салона красотыЗавершен13 лет назад
Здравствуйте. Мы - новая компания, которая создается с нуля. Требуется разработать фирменный стиль. Название, описание, род деятельности расскажу заинтересовавшимся. Требуется разработать "полный" комплект: - ...Закрыт13 лет назад
- $500
портал по салонам красоты, фитнес центрам, стоматологиям и т.д. Основная мысль в том, что на нем будут ВСЕ предприятия россии. в каждом регионе будет свой домен (или поддомен). Нужен нейминг ...Фирменный стиль19 заявокЗакрыт13 лет назад
- $250
Необходим фирменный стиль(в первую очередь макет фирменного бланка, визитки) для образовательного учреждения. Фирменные цвета - темно синий и серый, синий отображен на логотипе, серый(серебряный) необходимо подобрать. Материалы отправлю по почте.Закрыт13 лет назад
Нужно разработать логотип и фирменный стиль для компании, которая планирует заниматься туризмом и недвижимостью.Закрыт13 лет назад
- $500
Необходим разработать логотип и фирменный стиль для салона красоты, полный комплекс: * Лого * Бланки * Конверты * Штендеры * Вывески (при входе ...Фирменный стиль54 заявкиЗакрыт13 лет назад