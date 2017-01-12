Дизайн сайта + фирменный стиль

  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Закрыт32 заявки851 просмотр

Для одной из наших компаний пришло время разработать визуальное представление. Направление деятельности - маркетинг, развитие бизнеса, веб-девелопмент.

Что мы хотим получить:

1. Дизайн сайта. Текущий - spb.pw Концепция его на данный момент останется неизменной. Т.е. это будет некая визитка на один экран. Общее настроение и посыл - тоже останется примерно таким же.

2. Логотип. Нравится вариант с использованием образа батарейки (Power потому что).

3. Визитка. Текущий вариант приложил, он еще более старый, чем сайт.

4. Различная мелочевка, основанная на вышеперечисленном (обложка Фэйсбук, аватарка корпоративной почты и т.д.)

Я не рассматриваю предложения без комментариев. В них от вас хочу увидеть следующее:

1. Предложения по цветовой гамме (какая и почему).

2. Ваши мысли, касательно моего пожелания по логотипу (если она вам не кажется удачной - пояснить почему и предложить альтернативу).

3. Что я еще забыл перечислить в п.4 и что могу получить от вас.

Разумеется, предложения без цены также не рассматриваются. Цену прошу указать отдельно за пп.1-2 и за п.3 Все из п.4 я рассчитываю получить в качестве бонуса)

Спасибо.

8 лет назад
pavelnedved
Павел 
43 года
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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