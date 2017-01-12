Требуется срочная разработка фирменного стиля компании (буклет, визитка) Срок 3-5 дней. Все материалы предоставим по почте, бюджет обговаривается. Присылайте Ваши вопросы на нашу почту , участники без портфолио не рассматриваются.
Дизайн сайта + фирменный стиль
Для одной из наших компаний пришло время разработать визуальное представление. Направление деятельности - маркетинг, развитие бизнеса, веб-девелопмент.
Что мы хотим получить:
1. Дизайн сайта. Текущий - spb.pw Концепция его на данный момент останется неизменной. Т.е. это будет некая визитка на один экран. Общее настроение и посыл - тоже останется примерно таким же.
2. Логотип. Нравится вариант с использованием образа батарейки (Power потому что).
3. Визитка. Текущий вариант приложил, он еще более старый, чем сайт.
4. Различная мелочевка, основанная на вышеперечисленном (обложка Фэйсбук, аватарка корпоративной почты и т.д.)
Я не рассматриваю предложения без комментариев. В них от вас хочу увидеть следующее:
1. Предложения по цветовой гамме (какая и почему).
2. Ваши мысли, касательно моего пожелания по логотипу (если она вам не кажется удачной - пояснить почему и предложить альтернативу).
3. Что я еще забыл перечислить в п.4 и что могу получить от вас.
Разумеется, предложения без цены также не рассматриваются. Цену прошу указать отдельно за пп.1-2 и за п.3 Все из п.4 я рассчитываю получить в качестве бонуса)
Спасибо.
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