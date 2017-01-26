Разработать персонаж робота по наброску

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Завершен4 заявки152 просмотра

Нарисовать объемный персонаж робота.

8 лет назад
ismaev
Марат 
42 года
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

azarnov
54 года
16 лет в сервисе
Был
34 минуты назад
8 лет назад
$50
5 дней
Заказывал отрисовку персонажа, результатом очень доволен, всё сделано качественно и в срок. Резульат превзошёл ожидания.
Только положительное впечатление от работы с Маратом. Благодарю за сотрудничество!

Заявки фрилансеров

azarnov
54 года
16 лет в сервисе
Был
34 минуты назад
8 лет назад
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