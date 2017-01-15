Добрый день. Требуется разработка фирменного стиля, бланка, визиток, конверта, логотипа компании и запоминающееся название фирмы. Более подробную информацию готовы предоставить лично. Наша организация занимается продаже строительного оборудования. Оплата только на ИП ...
Разработка фирменного стиля
Требуется срочная разработка фирменного стиля компании (буклет, визитка) Срок 3-5 дней.
Все материалы предоставим по почте, бюджет обговаривается.
Присылайте Ваши вопросы на нашу почту , участники без портфолио не рассматриваются.
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