Разработка фирменного стиля

  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Закрыт22 заявки204 просмотра

Требуется срочная разработка фирменного стиля компании (буклет, визитка) Срок 3-5 дней. 

Все материалы предоставим по почте, бюджет обговаривается. 

Присылайте Ваши вопросы на нашу почту  , участники без портфолио не рассматриваются. 

8 лет назад
guest_14851785218878
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

annades
30 лет
9 лет в сервисе
Была
6 лет назад
8 лет назад
$50
2 дня

Заявки фрилансеров

annades
30 лет
9 лет в сервисе
Была
6 лет назад
8 лет назад

  • Похожие заказы

  • Создание фирменного стиля и логотипа компании.

    $100

    Добрый день.   Требуется разработка фирменного стиля, бланка, визиток, конверта, логотипа компании и запоминающееся название фирмы.  Более подробную информацию готовы предоставить лично. Наша организация занимается продаже строительного оборудования. Оплата только на ИП ...

    Фирменный стиль19 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Создание брендбука

    Добрый день! Необходим брендбук. Позиции указаны в прикрепленном файле.  Логотип есть в исходниках (но нет по нему руководства пользования логотипа: в инверсии, в том как его нельзя использовать, место, размер). Персонаж бренда сейчас создается. ...

    Фирменный стиль13 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Визитка и флаер-буклет

    Есть лого, цвета, нужно сделать визитку и флаер-буклет, к утру нужно уже увидеть какие-то варианты для рассмотрения.   Рассматриваем только бюджетные предложения. Пишите только с ценой.   Предоплаты нет оплата поэтапно.  Оплата на яд.   ...

    Фирменный стиль18 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Создать обложку + меню для группы ВК

    Необходимо сделать оформление для группы ВК.  Создать обложку для группы ВК (Логотип есть ) и  меню для группы ВК. Меню не НУЖНО создавать отдельным баннером , нужно просто фон с кнопками, поэтому плачу ...

    Фирменный стиль9 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Логотип и фирменный стиль для студии йоги

    Здравствуйте! Нужен логотип для новой йога-студии и фирменный стиль, реализованный на нескольких носителях (шаблон презентации,  бланк подарочного сертификата и конверт для него, бланк абонемента для клиентов) В откликах указывайте, пожалуйста, сроки и стоимость ...

    Фирменный стиль32 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Создать брендбук фотографа

    Здравствуйте! Фотограф рассмотрит портфолио дизайнеров, готовых создать брендбук, состоящий из: - логотипа; - визитки; - стилистики сайта; - фирменного принта для рабочей одежды; - ...

    Фирменный стиль1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад