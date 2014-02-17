Как и договаривались, заказываю дизайн визитки с разработанным вами логотипом. Нужен шаблон для "корпоративной" визитки Центра Раскрытия Личности с Антониной Литовка. Как-то нужно умудриться совместить яркие цвета, простоту и солидность. В логотипе это у вас это получилось, ждем варианты визитки.

На визитке должно быть место как для индивидуальных контактов сотрудника, так и для контактов компании.

В будущем планируется создание других элементов фирменного стиля для нашей компании, будем рады увидеть как по вашему это может выглядеть