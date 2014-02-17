Дизайн визитки

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Завершен1 заявка116 просмотров

Как и договаривались, заказываю дизайн визитки с разработанным вами логотипом. Нужен шаблон для "корпоративной" визитки Центра Раскрытия Личности с Антониной Литовка. Как-то нужно умудриться совместить яркие цвета, простоту и солидность. В логотипе это у вас это получилось, ждем варианты визитки.

На визитке должно быть место как для индивидуальных контактов сотрудника, так и для контактов компании.

В будущем планируется создание других элементов фирменного стиля для нашей компании, будем рады увидеть как по вашему это может выглядеть

11 лет назад
akvotil
48 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

AlleZura
44 года
14 лет в сервисе
Была
10 месяцев назад
11 лет назад
$30
2 дня
Очень ответственный и терпеливый исполнитель, оперативно исполняющий задания. С моей стороны проект визитки был затянут на 2 месяца. И теперь визитка готова и я счастилв :)
Отличный заказчик. Спасибо за сотрудничество. Успехов.

Заявки фрилансеров

AlleZura
44 года
14 лет в сервисе
Была
10 месяцев назад
11 лет назад

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