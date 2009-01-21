ФС+лого

$1000
Фирменный стильЗакрыт40 заявок778 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

ЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО ВСЁ СООБЩЕНИЕ- времени "общаться" на сайте нет (много работы) ...поэтому ваши предложения и портфолио шлите СТРОГО на [email protected]

название – "Семейный риэлтор"

слоган – "... выбор есть!"

в ТЕМЕ письма обязательно ВАША ЦЕНА (без этого даже смотреть не буду – некогда)

1. под этим брендом будут работать люди которые занимаются профессиональной продажей недвижимости. то есть мы оказываем услуги именно собственникам ...

2. кампания будет позиционироваться не просто как контора которая продает недвижку . а именно фирма которая оказывает высококачественные услуги по подготовке и организации эффективной продажи (предпродажная подготовка , организация эффективной рекламной компании, юрид оформление и тд) – будем пиарить своих специалистов именно так ... мы будем предлагать комплекс услуг по максимально эффективной продаже ... именно используя знания и опыт наших профириэлторов ... основной акцент на личные и деловые качества агентов то есть ... будем развивать личный бренд (ФИО) агента ... в связке с брендом Семейный риэлтор

... поэтому должен быть безупречный фирменный стиль и логотип!

4. состав: логотип (1.цветной , 2.черно белый – оба в векторе), бланк(1.в индизайне или подобном для типографии, 2. в ворде – цветной и черно белый, для повседневки) визитка (1.корпоративная 2. личная). бэйдж, СД диск, печать (1. черно белая 2. цветная – для того чтоб вставлялась в ворд ), мини брендбук.

5. цвета : http://www.free-lance.ru/users/krul/viewproj.php?prjid=886761

http://www.free-lance.ru/users/krul/viewproj.php?prjid=886760

http://www.free-lance.ru/users/ARTCHI/viewproj.php?prjid=1090490&f=2

http://www.free-lance.ru/users/ARTCHI/viewproj.php?prjid=1090492&f=2

6. предложение действует до 11 февраля 24-00 ((GMT +7) ... решение о том кто будет исполнителем будет принято 13 февраля в 12-00 (GMT + 7:00)

8. это не конкурс работ ... решение будет принято исходя из двух критериев ... портфолио и ВАША ЦЕНА ... оформленная аферта приветствуеться!!!

9. Бонус: проект будет выставлен(после окончания и полного расчета) на обсуждение (ПРОПИАРЕН) на одном из самых популярных среди риэлторов форумов ... на котором тусят более 300 руководителей агентств недвижимости со всей россии украины и т.д. ... перспективу просчитывайте сами!

10. еще раз повторю ваши предложения(вместе с ВАШЕЙ ЦЕНОЙ и портфолио и ... всем чем угодно, что нас убедит работать с вами) принимаются до 11 .... предоплата будет сделана 13 февраля в 12-00 (GMT +7) (тому кого мы выберем) ... а выберем по любому (просто срок принципиален) .. и исполнитель будет определен!!! ... на проект 5 дней ...

зы ... http://www.free-lance.ru/users/ARTCHI/viewproj.php?prjid=1077215 понравился человечек в галстуке ... отражает делового, образованного, умного ориентированного на конечный результат риэлтора

15 лет назад
rieltesa
51 годРоссия
15 лет в сервисе
Была
15 лет назад
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