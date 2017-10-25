Описание в вложении
Ищу дизайнера для разработки визитки
Нужно разработать визитку, логотип имеется.
Яркая векторная графика, визитка двухсторонняя. 2-3 варианта на выбор. Варианты в кореле или илюстраторе.
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