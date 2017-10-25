Ищу дизайнера для разработки визитки

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Закрыт19 заявок807 просмотров

Нужно разработать визитку, логотип имеется.

Яркая векторная графика, визитка двухсторонняя. 2-3 варианта на выбор. Варианты в кореле или илюстраторе.

Референсы в приложении 

8 лет назад
guberman
Михаил 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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