Разработка товарного знака

  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Закрыт24 заявки242 просмотра

Описание в вложении

8 лет назад
MsRostov
Дмитрий 
39 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Дизайн шаблона коммерческого предложения

    $15

    Нужен дизайнер для создания шаблона коммерческого предложения. Из минусов:  - логотип есть только в jpg (возможно прилеться перерисовать) Сам шаблон в итоге будет интегрированию в документ в виде фона ...

    Фирменный стиль1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Создание стиля компании (векторный рисунок + сайт + стиль)

    $10

    Всем добрый день. Если коротко - хочу создать свою компанию по управлению инвестициями.  Мой опыт работы на бирже (как управляющего ценными бумагами более 10 лет - смотреть резюме). ...

    Фирменный стиль1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Разработка фирменного стиля

    Задачи дизайнера в проекте: -разработка дизайна оффлайн рекламы (листовки, баннеры) -разработка брендбука с нуля -разработка дизайна презентации итогового проекта.Конечно же, должны быть кейсы по дизайнуОбязательные требованияРезультат работы - готовый дизайн).Всё согласовывается с заказчиком.

    Фирменный стиль20 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Разработать логотип и фирменный стиль

    Здравствуйте! Название компании во вложении. Нужно разработать логотип и фирменный стиль, а именно, визитку, фирменный бланк, конверт и тд. Все это необходимо разработать в Кореле и передать в CDR формате 1 вариант в векторе, 2 ...

    Фирменный стиль28 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Разработка визуальной айдентики бренда Organic Linen

    Требуется разработать визуальную айдентику бренда. Ожидаемый результат:- возможные вариации уже существующего логотипа, вариативность, развитие логотипа;- расширение существующей базовой цветовой палитры;- шрифты, стилистика расположения текстов, заголовков;- фоны, элементы графики;- инфографика (пиктограммы, обозначения);- стиль: иллюстрации, образы.Исходники (что уже ...

    Фирменный стиль17 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Разработка визитки для салона красоты

    Необходимо создать визитки для салона красоты Стиль должен быть выполнен в соответствии с интерьером заведения, поэтому стилистические зацепки интерьера должны явно переплетаться в фирменном стиле (геометрии, формы, цветовые решения). Основной акцент при этом на ...

    Фирменный стиль1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Разработать brandbook

    Техническое задание доступно по ссылке https://docs.google.com/document/d/1F5Aa2gasvCVYha5_TOX565Mjb3M2Q6ckwiA6oSaZGj0/edit?usp=sharing От кандидатов ожидаю стоимость и сроки реализации.

    Фирменный стиль20 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Дизайн

    Необходима: 1. Разработка макета афиши 2. Разработка фирменного стиля под детский центр за рубежом

    Фирменный стиль32 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Разработка фирменного стиля, элементов оформления food track

    $200

    Добрый день!  На данный момент на протяжении 3х лет существует бренд мобильных кофеен San Dianto. На сегодня есть задача по выделению дополнительного бренда San Dianto Caffe, который будет тесно перекликаться с существующим ...

    Фирменный стиль25 заявок
    Закрыт
    7 лет назад