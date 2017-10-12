Разработка фирменного стиля

  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Закрыт20 заявок273 просмотра

Задачи дизайнера в проекте: -разработка дизайна оффлайн рекламы (листовки, баннеры) -разработка брендбука с нуля -разработка дизайна презентации итогового проекта.Конечно же, должны быть кейсы по дизайнуОбязательные требованияРезультат работы - готовый дизайн).Всё согласовывается с заказчиком.

7 лет назад
guest_15096373371027
7 лет в сервисе
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7 лет назад

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