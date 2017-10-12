Всем добрый день. Если коротко - хочу создать свою компанию по управлению инвестициями. Мой опыт работы на бирже (как управляющего ценными бумагами более 10 лет - смотреть резюме). ...
Разработка фирменного стиля
Задачи дизайнера в проекте: -разработка дизайна оффлайн рекламы (листовки, баннеры) -разработка брендбука с нуля -разработка дизайна презентации итогового проекта.Конечно же, должны быть кейсы по дизайнуОбязательные требованияРезультат работы - готовый дизайн).Всё согласовывается с заказчиком.
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