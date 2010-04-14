Логотип. Фирменный стиль - этикетка, визитка.

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Завершен68 заявок2920 просмотров
#1$50

Клиент заказал логотип для компании "Ювелирная Симфония"(оптовая торговля ювелирными изделиями). Атакже оформить в едином стиле этикетку для ювелирных изделий и визитку.

Логотип должен хорошо читаться на этикетке(мал.размер), а также в монохромном режиме.

Этикетка: размер - 33мм на 48мм(формат книжный).

Информация на этикетке:

Наименование

артикул

металл, проба

размер

масса, г.

цена за 1 г.

цена изделия

Визитка стандартного размера.

15 лет назад
reclime
Сергей 
54 года
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Победитель конкурса

atoll
38 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
15 лет назад
#1
Профессионал!
Прекрасный заказчик и очень интересный проект. Моментальная оплата, чёткое ТЗ. Спасибо, надеюсь ещё поработаем!

Заявки фрилансеров

atoll
38 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
15 лет назад
#1

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