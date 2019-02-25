Макеты для 2-ух ролл-апов

Добрый день!

Нам требуется создать 2 макета для 2 ролл-апов. Размер 80х200 см

Разрешение файла - 100 dpi

У нас есть цветовые решения и пантоны для 2-ух этих макетов, есть логотипы.

Есть стилистика иллюстрации, в которой мы видим эти макеты -они во вложении.

1 макет:

Ролл-ап Административные направления

Во вложении есть примеры стилистики, в которой мы хотели бы увидеть макет (можно светлее сам макет сделать). Мы видим на картинке девушку на ресепшн. Важно учесть, чтобы она была молодой, стройной, миловидной. Можно показать ресепшн сверху или сбоку, как будет лучше. Пару слов расскажу о ресепшн: сотрудник встречает гостей, решает административные задачи, отвечает на телефонные звонки, зачастую занимается документооборотом и корреспонденцией). Обязательноприсутствие логотипа (логотип с красным элементом крупно Loftice)Важно сохранить цветовое решение направления- Комплексное управление офисом - Услуги ресепшн- Почтовая комнатателефон: +7(495) [email protected]www.loftice.ru

2 макет:

В той же стилистике, что и ролл-ап административного направления,нарисовать водителя легковой машины, можно машины среди бизнес-центров.

Обязательно присутствие логотипа (логотип с зеленым элементом крупно Loftice)

Важно сохранить цветовое решение направления

- Комплексное управление автопарком

- Услуга «Единый счёт»

- Аутсорсинг водителей

телефон: +7(495) 669-70-69

[email protected]

www.loftice.ru

Тут важно учесть, что мы управляем автопарками наших клиентов, есть и программное обеспечение, которое позволяет

отслеживать перемещение автомобилей компании, есть менеджеры, которые

организовывают ремонт и ТО для всех авто.