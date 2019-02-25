Макеты для 2-ух ролл-апов

Логотип есть, нужно сделать Визитку, Презентацию (1-2 стр), Медиа-кит (1 стр), папку, Фирменный бланк, Пакет бумажный и заглушку на сайт
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Нам требуется создать 2 макета для 2 ролл-апов. Размер 80х200 см
Разрешение файла - 100 dpi
У нас есть цветовые решения и пантоны для 2-ух этих макетов, есть логотипы.
Есть стилистика иллюстрации, в которой мы видим эти макеты -они во вложении.
1 макет:
Ролл-ап Административные направления
Во вложении есть примеры стилистики, в которой мы хотели бы увидеть макет (можно светлее сам макет сделать). Мы видим на картинке девушку на ресепшн. Важно учесть, чтобы она была молодой, стройной, миловидной. Можно показать ресепшн сверху или сбоку, как будет лучше. Пару слов расскажу о ресепшн: сотрудник встречает гостей, решает административные задачи, отвечает на телефонные звонки, зачастую занимается документооборотом и корреспонденцией). Обязательноприсутствие логотипа (логотип с красным элементом крупно Loftice)Важно сохранить цветовое решение направления- Комплексное управление офисом - Услуги ресепшн- Почтовая комнатателефон: +7(495) [email protected]www.loftice.ru
2 макет:
В той же стилистике, что и ролл-ап административного направления,нарисовать водителя легковой машины, можно машины среди бизнес-центров.
Обязательно присутствие логотипа (логотип с зеленым элементом крупно Loftice)
Важно сохранить цветовое решение направления
- Комплексное управление автопарком
- Услуга «Единый счёт»
- Аутсорсинг водителей
телефон: +7(495) 669-70-69
Тут важно учесть, что мы управляем автопарками наших клиентов, есть и программное обеспечение, которое позволяет
отслеживать перемещение автомобилей компании, есть менеджеры, которые
организовывают ремонт и ТО для всех авто.
- Похожие заказы
- Фирменный стиль15 заявокЗакрыт5 лет назад
Мы - бренд мужской повседневной одежды в Украине! Задание: взять наш логотип и название и стильно обыграть их как по отдельности так и вместе на одном изображении. Итоговые изображения будут наноситься на элементы одежды нашего бренда. P.S. ...Завершен5 лет назад
[list][*]Оформление для вайтпейпер[*]Создание концепт-артов[*]Доработка концепта дизайна сайта[*]Доработка логотипа[/list]Присылайте портфолио в сообщенияЗавершен5 лет назад
Логотип есть. Нужно разработать полное руководство по использованию логотипа и фирменных элементов в различных носителях. Приблизительный объем работ в данном примере https://issuu.com/aurorabarealisse/docs/almayass_brandbook_july2018_Фирменный стиль17 заявокЗакрыт5 лет назад
- $20
Необходимо в короткие сроки разработать дипломы победителей интеллектуального конкурса. Формат: А3, готовый к печати Количество: в идеале 3, но будет и 1го достаточно Язык: Ру Цветовая гамма: полностью свободно. Логотип без привязки к цвету, так что можно предлагать, что ...Завершен5 лет назад
На основе дизайна визиткиЗавершен5 лет назад
Необходимо разработать дизайн для брендирования автомобилей в сервисе доставки еды, все автомобили одной марки и модели. Если есть желание поработать - скину подробное ТЗ.Закрыт5 лет назад
Создание одностроничного каталога.Фирменный стиль24 заявкиЗакрыт5 лет назад
Составить презентацию из четырёх страниц, кейсы в личку. Пример во вложении.Фирменный стиль18 заявокЗакрыт5 лет назад
присылайте работы и стоимостьФирменный стиль13 заявокЗакрыт5 лет назад