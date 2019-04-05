Логотип есть, нужно сделать Визитку, Презентацию (1-2 стр), Медиа-кит (1 стр), папку, Фирменный бланк, Пакет бумажный и заглушку на сайт
Стильные обработки существующего лого и названия бренда!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Мы - бренд мужской повседневной одежды в Украине!
Задание: взять наш логотип и название и стильно обыграть их как по отдельности так и вместе на одном изображении. Итоговые изображения будут наноситься на элементы одежды нашего бренда.
P.S. Спасибо всем за заявки, я многих выписал отдельно и впоследствии думаю - поработаем!
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