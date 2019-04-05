Стильные обработки существующего лого и названия бренда!

Мы - бренд мужской повседневной одежды в Украине!

Задание: взять наш логотип и название и стильно обыграть их как по отдельности так и вместе на одном изображении. Итоговые изображения будут наноситься на элементы одежды нашего бренда.

P.S. Спасибо всем за заявки, я многих выписал отдельно и впоследствии думаю - поработаем!