Стильные обработки существующего лого и названия бренда!

Фирменный стильЗавершен25 заявок353 просмотра
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Мы - бренд мужской повседневной одежды в Украине!

Задание: взять наш логотип и название и стильно обыграть их как по отдельности так и вместе на одном изображении. Итоговые изображения будут наноситься на элементы одежды нашего бренда.

P.S. Спасибо всем за заявки, я многих выписал отдельно и впоследствии думаю - поработаем!

5 лет назад
NikolaevAlex
48 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
3 дня назад
Выбранный исполнитель
ElenaMedvedeva
35 летУкраина
5 лет в сервисе
Была
15 часов назад
5 лет назад
$30
4 дня
Быстро и креативно предложила 5 хороших вариантов, на пожелание несколько из них скорректировать легко отзывалась, довела все макеты до совершенного вида, рекомендую !!!
Было приятно сотрудничать! Всегда на связи, своевременная оплата. Рекомендую