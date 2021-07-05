Оформить гайд по уходу за ногтями

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Завершен2 заявки590 просмотров

Нужно оформить гайд, объем около 30 страниц. Есть текст, фото, палитра и референсы

4 года назад
guest_16252222345988
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

d_bantsarevich
Денис 
31 год
4 года в сервисе
Был
8 месяцев назад
4 года назад
$25
3 дня
Escrow
Денис отлично справился с работой. Всегда на связи. Поставленные задачи с доработками выполнены без нареканий и в срок. Учёл все пожелания, рекомендую)
С заказчиком было комфортно работать. Очень подробное ТЗ, понятные правки и быстрая оплата. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Анна
 
47 лет
17 лет в сервисе
Была
2 дня назад
145 отзывов
4 года назад
d_bantsarevich
Денис 
31 год
4 года в сервисе
Был
8 месяцев назад
4 года назад

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