Разработать фирменный стиль и логотип, автотематика

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  2. Фирменный стиль
Закрыт42 заявки898 просмотров

Добрый день!

Необходимо разработать фирменный стиль и логотип.

Тематика автомобильная.

Дизайнер должен быть в курсе современных трендов, иметь чувство вкуса.

Примеры компаний, у которых нравится фир стиль:

https://freshauto.ru/

https://www.carprice.ru/

В заявках указывайте ваш прайс и портфолио. Портфолио будет играть большую роль в принятии решения

6 лет назад
prof2007
Наталия 
41 год
8 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров