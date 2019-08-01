Добрый день! Необходимо разработать логотип и фирменный стиль из 20 элементов. Направление: дизайн интерьеров. Количество предлагаемых логотипов не менее 30, в ходе всей его разработки. ...
Разработать фирменный стиль и логотип, автотематика
Добрый день!
Необходимо разработать фирменный стиль и логотип.
Тематика автомобильная.
Дизайнер должен быть в курсе современных трендов, иметь чувство вкуса.
Примеры компаний, у которых нравится фир стиль:
В заявках указывайте ваш прайс и портфолио. Портфолио будет играть большую роль в принятии решения
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