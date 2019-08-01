Доброго дня. Нам необходимо разработать дизайн визитки и доработать уже имеющуюся презентацию.(1 слайд разделить на несколько). Ждем достойного исполнителя, готового работать до полного утверждения.
Создание логотипа и фирменного стиля
Необходимо создать логотип в 5 вариантах. 1 вариант отрисовать в векторе.
Также необходимо к логотипу подготовить фирменный стиль:
шрифт
визитка
бланк страницы
Пример оформления презентации (одна страница)
Примеры использования логотипа в фирменном стиле (например, на кружке, ручке и т.д.)
Просьба расписать стоимость по каждому пункту (логотип, визитка и т.д.). Также интересует стоимость дополнительных вариантов логотипа (если понадобятся).
Заявки фрилансеров
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