Создание логотипа и фирменного стиля

  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Закрыт35 заявок304 просмотра

Необходимо создать логотип в 5 вариантах. 1 вариант отрисовать в векторе.

Также необходимо к логотипу подготовить фирменный стиль:

шрифт

визитка

бланк страницы

Пример оформления презентации (одна страница)

Примеры использования логотипа в фирменном стиле (например, на кружке, ручке и т.д.)

Просьба расписать стоимость по каждому пункту (логотип, визитка и т.д.). Также интересует стоимость дополнительных вариантов логотипа (если понадобятся).

6 лет назад
dido81
Иван 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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