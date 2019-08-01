Создание с фирменного стиля и брендбука для Центра предпринимательства

  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Закрыт23 заявки333 просмотра

Создание с «нуля» фирменного стиля и брендбука для Центра развития креативного предпринимательства.

  

Название проекта:

National centre for creative entrepreneurship development (NCCE)

Національний центр з розвитку креативного підприємництва (НЦКП)

 

О проекте:

Национальный центр развития креативного предпринимательства – организация при университете

по развитию креативного предпринимательства, а также выполнения роли бизнес

инкубатора. Центр будет организовывать курсы для студентов на такие темы: Managing Creative Projects, Entrepreneurial Skills, Leadership Thinking and Soft Skills. Центр будет организовывать фестивали для стартапов по креативному бизнесу. 

Языки проекта: Украинский и Английский

Цель разработки бизнес стиля:

- начало проекта

- представление проекта для инвесторов и организаторов

- работа над курсами и сайтом по проекту (нужен корпоративный стиль)

Целевая аудитория

Студенты университетов, юные предприниматели, преподаватели

ЛОГОТИП

Надпись «NCCE»с каким-то рисунком.

Логотип должен символизировать что-то связанное с креативным предпринимательством и учебой…

Характер логотипа – креативный, лаконичный, официальный,может быть немного экстравагантный, современный.

Может быть попробовать поиграть с книгами, мыслями(лампочка?), лампочка из коробки (https://bit.ly/2SKyxDn),шестеренки,

Цветность: 2-4 цвета: можно желтый/синий,должен присутствовать черный (без зеленого).

Размер элементов – желательно, чтобы не было мелких элементов, т.к. планируется вышивка на одежде этого лого, а вышивка мелкие

детали не любит.

Должен смотреться как на белом, так и на темном фоне.

 

Варианты лого, которые подходят по виду и формату (хотя я бы не делал такой яркий и разноцветный):

Фото 1-5.

 

Логотип должен гармонично выглядеть рядом с таким лого (т.к.идея – размещать их везде рядом): Фото 6.

Размещение фирменного стиля

Необходимо создание визуализации для такого:

·        Шаблон для презентаций Powerpoint (первая страница, обычная страница, последняя страница)

·        Бланки

·        Грамоты / сертификаты

·        Визитки

·        Бейджи и ленточки

·        Рюкзачок

·        Банера

·        Одежда

·        Статуэтки

В предложении прошу описать такое:

1. Объем работ (например логотип + бланки + шаблон презентации и ТД)

2. Условия оплаты

3. Сроки поэтапно

4. Порядок внесения правок 

PowerPoint
6 лет назад
direct-nick
Николай 
31 год
10 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Создание логотипа и фирменного стиля

    Необходимо создать логотип в 5 вариантах. 1 вариант отрисовать в векторе. Также необходимо к логотипу подготовить фирменный стиль: шрифт визитка бланк страницы Пример оформления презентации (одна страница) Примеры использования ...

    Фирменный стиль35 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Необходимо разработать дизайн визитки и доработать презентацию

    $15

    Доброго дня. Нам необходимо разработать дизайн визитки и доработать уже имеющуюся презентацию.(1 слайд разделить на несколько). Ждем достойного исполнителя, готового работать до полного утверждения.

    Фирменный стиль21 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Внести изменения в визитку

    Коллеги, приветствую! Нужно поправить визитку, псда исходная и необходимые правки прилагаю Правки внесены красным, нужно сделать исходными шрифтами Спасибо!

    Фирменный стиль1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Создать шаблон оформления документа в Word

    Подробное ТЗ прикрепил.  Также прикрепил пример файла и логотип в 2 форматах. Ещё раз обращу внимание, что это не коммерческое предложение, не продающий файл. Нужно просто, чтобы файл было удобно и ...

    Фирменный стиль10 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Разработка бренд-бука сети кибер спорт клубов

    Техническое задание во вложении. Укажите пожалуйста сроки исполнения БЕЗ УЧЕТА согласований с нашей стороны (хотя мы принимаем решения быстро) и стоимость. Желательно с разбивкой на этапы. Работа через безопасную сделку или по прямому ...

    Фирменный стиль16 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Логотип и фирменный стиль для студии красоты

    Логотип и фирменный стиль для студии красоты «Сакура loft». Раннее была студия красоты в японском стиле «Сакура». Сейчас планируется сделать ремонт , обновить , в лофт стиле , перекрасим стены, добавим дерево и кирпичи. Название ...

    Фирменный стиль1 исполнитель
    Закрыт
    6 лет назад

  • Разработать промо-продукцию!

    $100

    Для школы детского программирования  нужно разработать промо-продукцию с нашей символикой.  сумка холщовая или тканеваяпеналпапка для бумагручказначокрасписание детских занятийТак же ждем еще предложения) Это будет набор для наших учеников, которые в нашей школе учатся создавать игры ...

    Фирменный стиль4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Фирменный стиль

    требуется провести  разработку принципиально нового фирменного стиля для компании masterstyles   сайт (http://www.masterstyles.com/) Создание нового логотипа, фирменного стиля,  цветовой гаммы создание брендбука также требуется разработка дизайна нового сайта  (имиджевый с наполнением продукцией) ...

    Фирменный стиль24 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Дизайн pdf презентации (5 слайдов)

    Дизайн pdf презентации (например, в illustrator/indesign) из 5 слайдов. Покажите, пожалуйста, примеры ваших работ в ответном письме и сможете ли вы сразу начать работу, срок реализации и стоимость работы. три+два=?

    Фирменный стиль1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад