Необходимо создать логотип в 5 вариантах. 1 вариант отрисовать в векторе. Также необходимо к логотипу подготовить фирменный стиль: шрифт визитка бланк страницы Пример оформления презентации (одна страница) Примеры использования ...
Создание с фирменного стиля и брендбука для Центра предпринимательства
Создание с «нуля» фирменного стиля и брендбука для Центра развития креативного предпринимательства.
Название проекта:
National centre for creative entrepreneurship development (NCCE)
Національний центр з розвитку креативного підприємництва (НЦКП)
О проекте:
Национальный центр развития креативного предпринимательства – организация при университете
по развитию креативного предпринимательства, а также выполнения роли бизнес
инкубатора. Центр будет организовывать курсы для студентов на такие темы: Managing Creative Projects, Entrepreneurial Skills, Leadership Thinking and Soft Skills. Центр будет организовывать фестивали для стартапов по креативному бизнесу.
Языки проекта: Украинский и Английский
Цель разработки бизнес стиля:
- начало проекта
- представление проекта для инвесторов и организаторов
- работа над курсами и сайтом по проекту (нужен корпоративный стиль)
Целевая аудитория
Студенты университетов, юные предприниматели, преподаватели
ЛОГОТИП
Надпись «NCCE»с каким-то рисунком.
Логотип должен символизировать что-то связанное с креативным предпринимательством и учебой…
Характер логотипа – креативный, лаконичный, официальный,может быть немного экстравагантный, современный.
Может быть попробовать поиграть с книгами, мыслями(лампочка?), лампочка из коробки (https://bit.ly/2SKyxDn),шестеренки,
Цветность: 2-4 цвета: можно желтый/синий,должен присутствовать черный (без зеленого).
Размер элементов – желательно, чтобы не было мелких элементов, т.к. планируется вышивка на одежде этого лого, а вышивка мелкие
детали не любит.
Должен смотреться как на белом, так и на темном фоне.
Варианты лого, которые подходят по виду и формату (хотя я бы не делал такой яркий и разноцветный):
Фото 1-5.
Логотип должен гармонично выглядеть рядом с таким лого (т.к.идея – размещать их везде рядом): Фото 6.
Размещение фирменного стиля
Необходимо создание визуализации для такого:
· Шаблон для презентаций Powerpoint (первая страница, обычная страница, последняя страница)
· Бланки
· Грамоты / сертификаты
· Визитки
· Бейджи и ленточки
· Рюкзачок
· Банера
· Одежда
· Статуэтки
В предложении прошу описать такое:
1. Объем работ (например логотип + бланки + шаблон презентации и ТД)
2. Условия оплаты
3. Сроки поэтапно
4. Порядок внесения правок
Заявки фрилансеров
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