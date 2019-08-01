Создание с фирменного стиля и брендбука для Центра предпринимательства

Создание с «нуля» фирменного стиля и брендбука для Центра развития креативного предпринимательства.

Название проекта:

National centre for creative entrepreneurship development (NCCE)

Національний центр з розвитку креативного підприємництва (НЦКП)

О проекте:

Национальный центр развития креативного предпринимательства – организация при университете

по развитию креативного предпринимательства, а также выполнения роли бизнес

инкубатора. Центр будет организовывать курсы для студентов на такие темы: Managing Creative Projects, Entrepreneurial Skills, Leadership Thinking and Soft Skills. Центр будет организовывать фестивали для стартапов по креативному бизнесу.

Языки проекта: Украинский и Английский

Цель разработки бизнес стиля:

- начало проекта

- представление проекта для инвесторов и организаторов

- работа над курсами и сайтом по проекту (нужен корпоративный стиль)

Целевая аудитория

Студенты университетов, юные предприниматели, преподаватели

ЛОГОТИП

Надпись «NCCE»с каким-то рисунком.

Логотип должен символизировать что-то связанное с креативным предпринимательством и учебой…

Характер логотипа – креативный, лаконичный, официальный,может быть немного экстравагантный, современный.

Может быть попробовать поиграть с книгами, мыслями(лампочка?), лампочка из коробки (https://bit.ly/2SKyxDn),шестеренки,

Цветность: 2-4 цвета: можно желтый/синий,должен присутствовать черный (без зеленого).

Размер элементов – желательно, чтобы не было мелких элементов, т.к. планируется вышивка на одежде этого лого, а вышивка мелкие

детали не любит.

Должен смотреться как на белом, так и на темном фоне.

Варианты лого, которые подходят по виду и формату (хотя я бы не делал такой яркий и разноцветный):

Фото 1-5.

Логотип должен гармонично выглядеть рядом с таким лого (т.к.идея – размещать их везде рядом): Фото 6.

Размещение фирменного стиля

Необходимо создание визуализации для такого:

· Шаблон для презентаций Powerpoint (первая страница, обычная страница, последняя страница)

· Бланки

· Грамоты / сертификаты

· Визитки

· Бейджи и ленточки

· Рюкзачок

· Банера

· Одежда

· Статуэтки

В предложении прошу описать такое:

1. Объем работ (например логотип + бланки + шаблон презентации и ТД)

2. Условия оплаты

3. Сроки поэтапно

4. Порядок внесения правок