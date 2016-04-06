Разработка фир.стиля, (логотип, визитка, бланк, шаблон презентации)

Очень довольна работой Артема! Задание было не из легких - разработка фир. стиля , логотипа для нашей компании . Сфера услуг обширная и нужно было уместить все в один логотип и при этом , чтобы он соответствовал именно нам! Получила именно то, что хотела получить ! Радуюсь! Рекомендую как грамотного , ответственного и знающего свое дело человека.