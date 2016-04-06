Разработка фир.стиля, (логотип, визитка, бланк, шаблон презентации)

$70
  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Завершен1 заявка527 просмотров
#1$70

Разработка фир.стиля, (логотип, визитка, бланк, шаблонпрезентации) 

ТорговаяКомпания по продаже дезинфицирующих и моющих средств рекомендованных

РОСПОТРЕБНАДЗОРОМ на основании Санитарных правил и норм  , проф. средств

для клининга , медицинских центров расходными материалов бахил шапочек ,

перчаток  , простыней итд. Расходных материалов для салонов красоты -

оборудование , проф. косметика , бигуди, ножницы , маникюрные педикюрные

принадлежности и многое другое 

Целькомпании:  снабдить малый бизнес и государственные учреждения

 медицинские центры, садики , школы , рестораны  - хоз товарами и

расходными материалами в том числе укомплектовать парикмахерские и салоны

красоты нужными материалами для успешного бизнеса . 

9 лет назад
dezin
37 лет
12 лет в сервисе
Была
3 года назад

Победитель конкурса

GETLOGO
42 года
12 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
9 лет назад
#1
Очень довольна работой Артема! Задание было не из легких - разработка фир. стиля , логотипа для нашей компании . Сфера услуг обширная и нужно было уместить все в один логотип и при этом , чтобы он соответствовал именно нам! Получила именно то, что хотела получить ! Радуюсь! Рекомендую как грамотного , ответственного и знающего свое дело человека.
Полностью доволен сотрудничеством с Кристиной. Коммуникабельность и порядочность на высоте. Благодарю за интересный проект.

Заявки фрилансеров

GETLOGO
42 года
12 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
9 лет назад
#1

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