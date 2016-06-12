Фирменный стиль и логотип разрабатываются для программы лояльности (программы скидок) «Сто друзей» (домены СтоДрузей.рф и 100друзей.рф). Общая информация компании: Программа лояльности «Сто друзей»создана для клиентов, купивших недвижимость у строительной компании ...
Дизайн шаблона для фото в соц сетях
Нужно сделать шаблон для фотографий-постов в соц сети, с элементами корпоративного стила, логотипом...
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