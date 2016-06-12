Дизайн шаблона для фото в соц сетях

  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Завершен7 заявок184 просмотра

Нужно сделать шаблон для фотографий-постов в соц сети, с элементами корпоративного стила, логотипом...

9 лет назад
vikpet86
38 лет
11 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

annades
30 лет
10 лет в сервисе
Была
6 лет назад
9 лет назад
$15
2 дня
Все отлично сделано. Довольны
Все было ок, рекомендую!

Заявки фрилансеров

annades
30 лет
10 лет в сервисе
Была
6 лет назад
9 лет назад